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  4. Tanıyana aşk olsun! Petek Dinçöz estetiği fazla kaçırdı

Tanıyana aşk olsun! Petek Dinçöz estetiği fazla kaçırdı

27.11.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı, son haliyle sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Petek Dinçöz'ün eski halinin daha güzel olduğunu savundu. Bir kısmı ise ünlü şarkıcının her haliyle güzel olduğunu belirterek son haline tam not verdi.

Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, 1997 yılında katıldığı Kıbrıs'ta yapılan güzellik yarışmasında ikinci oldu ve tüm hayatı değişti. Mankenlikle başlayan kariyerini oyunculuk ve şarkıcılıkla taçlandıran Dinçöz, 2000'li yıllarda adeta fırtınalar estirdi.

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Foolish Casanova, Bende Kaldı, Okşa gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü isim, 2014 yılında ise iş insanı Serkan Kodaloğlu ile nikah masasına oturdu ve magazin dünyasından uzak bir yaşam sürdürmeye başladı.

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Dinçöz, bu süreçte sosyal medya hesabında paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde kalmayı ihmal etmiyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Dinçöz, son paylaşımıyla ise olay oldu. Son halini yayınlayan güzel şarkıcıyı gören tanımakta zorlandı. Dinçöz için "Estetiğin dozunu kaçırmış", "Tanımak imkansız" gibi yorumlar yapıldı.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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