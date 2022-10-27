HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADANA'da 5 tarım işçisine, yer kalmadığı için midibüsün tavanında yolculuk yaptıran sürücüye, 9 bin 517 TL para cezası uygulandı.

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da 5 tarım işçisine, yer kalmadığı için midibüsün tavanında yolculuk yaptıran sürücüye, 9 bin 517 TL para cezası uygulandı. Midibüs ise 60 gün trafikten menedildi.
Karataş ilçesinde dün işlerini bitiren bir grup tarım işçisi, kaldıkları mahallelere gitmek için midibüslere bindi. 5 işçi ise araçlarda yer kalmayınca 01 EZN 53 plakalı midibüsün tavanına çıktı. İşçiler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Yoldaki diğer araçlarda yolculuk yapanlar, cep telefonlarıyla işçilerin yolculuğunu kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olayı görüntüleyenlerden biri, "Böyle bir saçmalık olur mu? Can taşıyorsun sen. Yazık, günah. Bu tür şoförler işçilerin canını hiçe sayıyor. Böyle bir saçmalık hiç gördünüz mü?" diyerek tepki gösterdi.
9 BİN 517 TL CEZA
Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan midibüs şoförüne, 'araç dışına izin alınmaksızın reklam yazı yazmak', 'araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde ruhsata işletmemek' ve 'ilgili büyükşehir belediyesinden izin almadan taşımacılık yapmak' suçlarından toplam 9 bin 517 TL para cezası kesildi. Midibüs de 60 gün trafikten menedildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez

Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi - Genel - Adana - Merkez
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

En Çok Okunan Haberler

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

'İnanılmaz, inanılmaz!' Maç bitti, VAR uyardı ve...

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanlığı harekete geçti, trafikte yeni dönem başlıyor

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

Erdoğan duyurmuştu! Her biri 7 ton...

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

DNA testi yaptırıp 186 milyonluk mirasın sahibi oldular

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

İnternetten sipariş verdi! Gelen mesajla hayatının şokunu yaşadı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

AVM'de korku dolu anlar! İnsanlar panikle kaçıştı

İlginizi Çekebilir

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Boğaz ağrısını hafife almayın! En ciddi sağlık sorunlarından biri

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.