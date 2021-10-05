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Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede? Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları ucuz mu?

05.10.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde market fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları sonrası hükümet Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının çoğalması yönünde çalışmalara başladı. Önceki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti ve burada konuştu. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede? Tarım Kredi Kooperatifi market fiyatları ucuz mu? İşte merak edilenler...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin nerede olduğu ve ucuz olup olmadığı merak ediliyor. Tarım Kredi marketlerinin sayısının çoğalması yönünde çalışmalara DA başlandı. Peki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri nerede?

TARIM KREDİ KOOPERATİFİ MARKETLERİ NEREDE?

Özellikle marketlerde son günlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının ardından hükümet Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin sayısının artırılması yönünde çalışmalara başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Tarım Kredi Kooperatifi'nin satış mağazasına gitti ve yaptığı açıklamada "Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar Tarım Kredi Kooperatif marketlerin yapılması talimatını verdik." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar "Tarım Kredi marketi ucuz mu? Kooperatif marketleri nerede?" soruları merak ediliyor.
Tarım Kredi marketleri normal market fiyatlarından daha uygun fiyata ürün satıyor. Kooperatif ürünleri satılan marketler üreticilerden direkt şekilde ürün halka ulaştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tarım Kredi marketlerinde yapmış olduğu alışverişinin sonrasında, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin buradaki gördüğünüz gibi market, çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun" dedi.

TARIM KREDİ MARKETLERİ NEREDE?

TARIM KREDİ MARKETLERİ NEREDE?
Tarım Kredi marketleri Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde bulunuyor. Bu marketlere ve bulunduğu yerlere bu link üzerinden erişebilirsiniz: https://www.tarimkredi.org.tr/kurumsal/kooperatiflerimiz/
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Cumhurbaşkanı

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