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  4. Tarlanın ortasında büyük bir gürültüyle oluştu! Toz bulutları dağılınca anladı, hemen yetkilere haber verdi

Tarlanın ortasında büyük bir gürültüyle oluştu! Toz bulutları dağılınca anladı, hemen yetkilere haber verdi

29.11.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir anda oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu. Hafik ilçesindeki bir tarlada hayvanlarını otlatan Fatih Rüştü Soğancıoğlu'nun 15 metre ilerisinde büyük bir çekme meydana geldi. Toz bulutunun dağılmasıyla oluşan obruğu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.

Sivas'ta meydana gelen obruk görenleri hayrete düşürürken, o sırada tarlada bulunan Fatih Rüştü Soğancıoğlu, obruğun içine düşmekten 15 metreyle kurtuldu. Korkutan obruk Hafik ilçesi Çay Mahallesinde oluştu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

DEV OBRUK PANİK YARATTI

15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.

HEMEN YETKİLİLERE HABER VERDİ

HEMEN YETKİLİLERE HABER VERDİ

Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.

Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

“RAHATLIKLA İKİ TIRIN GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DERİN BİR OBRUK OLUŞTU”

“RAHATLIKLA İKİ TIRIN GİREBİLECEĞİ ŞEKİLDE DERİN BİR OBRUK OLUŞTU”

Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı.

10’a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şuan da burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Sivas obruk

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