Tarlanın ortasında büyük bir gürültüyle oluştu! Toz bulutları dağılınca anladı, hemen yetkilere haber verdi

Sivas'ta meydana gelen obruk görenleri hayrete düşürürken, o sırada tarlada bulunan Fatih Rüştü Soğancıoğlu, obruğun içine düşmekten 15 metreyle kurtuldu. Korkutan obruk Hafik ilçesi Çay Mahallesinde oluştu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.
15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi.
Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.
Fatih Rüştü Soğancıoğlu, rahatlıkla iki tırın girebileceği şekilde derin bir obruğun oluştuğunu ifade ederek, “Birden bire bir gürültü oldu sanki denize bir kaya parçasının düştüğü gibi. Hayvanlar o ara korkarak geri kaçtı.
10’a 20 tahmini derinlikte. Bu şekilde bir çöküntü oldu. Bunu hemen yetkililere bildirdim. Geldiler ölçtüler biçtiler. Şuan da burayı doldurmaya çalışıyorlar. Neden kaynaklı; taban suyumu, bataklık mı bilinçsiz sulamamı ona yorum yapamıyorum.