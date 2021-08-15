Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi

İzmir Çiğli’de kurumsal bir gayrimenkul danışmanlığının temsil ofisini işleten Hülya Özkan, 6 ay önce bir iş hanının 2. katında yan yana bulunan iki ofisi tuttu. Mülk sahibinden izin alarak ofise cam giydirme ve tabela takma işlemleri yaptıran Özkan, ofis için bazı başka masraflarda da bulundu. Ancak iddiaya göre kontrat bitimine 4 ay kala, mülk sahibinin tüm binayı tek bir şahsa kiralamayı planlaması sebebiyle Özkan ofisten çıkarılmak istendi. Hem pandemi şartları hem de kontratın bitmemesi nedeniyle ofisi boşaltmayı reddeden Özkan, mülk sahibi tarafından çeşitli baskılara maruz kaldığını öne sürdü.

YEMEK SİPARİŞLERİNİN ULAŞMASINI BİLE ENGELLEDİ

İddiaya göre Özkan’a yıldırma politikası uygulayan mülk sahibi, önce binadaki asansörleri devre dışı bıraktı, ardından da tabelaları ve cam giydirmelerin bazılarını söktürdü. Tek kiracısı olan binada görevlendirilen güvenlik de Özkan’ın yemek siparişlerinin dahi yukarı taşınmasına müsaade etmedi. İş hanının 17.30’da kapatılmasına karar verilmesi ise Özkan için son nokta oldu. İşlerinin 17.30’dan sonra yoğunlaştığını belirten Özkan, belirlenen saatte ofisinden çıkmayınca iş hanının kapısı üzerine kilitlendi.

PANİK ATAK RAHATSIZLIĞIYLA MÜCADELE EDİYOR

İzmir’de meydana gelen depremden bu yana panik atak rahatsızlığı ile mücadele eden Özkan, bir saat boyunca 5 katlı boş binada tek başına kaldı. Telefonla polis ekiplerini arayan Özkan, bir saatin sonunda polisler tarafından binadan çıkarılarak tutanak tutturdu. Özkan, mülk sahibi hakkında yasal işlem başlattı.