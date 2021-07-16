Tatilciler Bodrum'a akın etti! Uzun araç kuyrukları oluştu

Kurban Bayramı'nı turistik beldelerde geçirmek isteyen Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. 9 Günlük bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

"DOLULUK ORANI BEKLEDİĞİMİZİN ÜSTÜNDE"

Bodrum'un Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olduğu ve yoğun bir talep aldığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, şunları ifade etti:

Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikte aksamalar nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir.

Taleplerin fazla olması dolayısıyla bu sorunun yaşandığını dile getirebiliriz. Kurban Bayramı ve ve ardından dün açıklanan 9 günlük tatilin ardından nüfus yoğunluğu yaşanacaktır. Şu Anda doluluk oranları beklediğimizin üstünde ama bayram sonrası tatil devam edecektir. Bodrum'da her kesime hitap edecek konaklama tesisleri mevcuttur. Gelen misafirlerimize tam dolu diyemeyiz herkese yetecek kadar yerimiz var.