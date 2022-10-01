TBMM'de yeni yıl böyle başladı! Dikkat çeken anlar kameralara yansıdı: Erdoğan ile Bahçeli...

Gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında enflasyon, Anayasa, yeni ekonomi modeli gibi birçok önemli başlıkta mesajlar verdi. Erdoğan ile Bahçeli sohbet etmek için bir araya geldi. İşte Meclis'ten bugün kameralara yansıyan görüntüler...