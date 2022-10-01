TBMM'de yeni yıl böyle başladı! Dikkat çeken anlar kameralara yansıdı: Erdoğan ile Bahçeli...

Gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında enflasyon, Anayasa, yeni ekonomi modeli gibi birçok önemli başlıkta mesajlar verdi. Erdoğan ile Bahçeli sohbet etmek için bir araya geldi. İşte Meclis'ten bugün kameralara yansıyan görüntüler...
MECLİS'TE YENİ YASAMA YILI BÖYLE BAŞLADI
TBMM'de yeni yasama yılının başlangıcı bugün yapıldı.
Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
Genel Kurul, Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.
Genel Kurula Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.