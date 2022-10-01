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TBMM'de yeni yıl böyle başladı! Dikkat çeken anlar kameralara yansıdı: Erdoğan ile Bahçeli...

01.10.2022 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM, 3 aylık aranın ardından bugün yeni yasama yılının başlangıcını yaptı. Törenle açılan Genel Kurul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet etti. Meclis'ten renkli kareler objektiflere de yansıdı.

Gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin KKTC'ye desteğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında enflasyon, Anayasa, yeni ekonomi modeli gibi birçok önemli başlıkta mesajlar verdi. Erdoğan ile Bahçeli sohbet etmek için bir araya geldi. İşte Meclis'ten bugün kameralara yansıyan görüntüler...

MECLİS'TE YENİ YASAMA YILI BÖYLE BAŞLADI

TBMM'de yeni yasama yılının başlangıcı bugün yapıldı.
Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un anıta çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Meclise gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.
Genel Kurul, Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.
Genel Kurula Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi, Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
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tbmm

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