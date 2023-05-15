TBMM’de yer alacak 600 milletvekili belli oldu! İşte il il ve parti parti o isimler…

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. Bir yandan açılan sandıklara göre seçim sonuçları belli olurken bir yandan da yeni dönemde Meclis'te olacak isimler araştırılıyor. İl il ve parti parti Meclis'te yer alacak milletvekilleri netlik kazandı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti 266, MHP 50, Yeniden Refah Partisi 5, CHP 169, İYİ Parti 44, Yeşil Sol Parti 62, TİP 4 milletvekili çıkarıyor.