Tek kareye 24 tanesi sığdı! "Ürkütücü boyutlarda" yüzlercesi var: Konya Ovası'nda Ay'ın yüzeyine benzedi, obruklar endişelendiriyor

Konya'da obrukların en yoğun olduğu bölge havadan görüntülenince ortaya akılalmaz manzaralar çıktı. Obruklar birbirine öyle yakın noktalarda oluşmaya başladı ki Konya Ovası artık Ay'ın kraterlerle parçalı yüzeyini andıran bir hale büründü. Bir tarlada 8 obruk oluşması "ciddi bir problem" yorumunu beraberinde getirdi.
Obruklar, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor.
Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.
Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzey batısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası'ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor.
İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor.
Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, çok sayıda obruğun oluştuğu yerde çöküntülerin arttığını söyledi.