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  4. Tek kareye 24 tanesi sığdı! "Ürkütücü boyutlarda" yüzlercesi var: Konya Ovası'nda Ay'ın yüzeyine benzedi, obruklar endişelendiriyor

Tek kareye 24 tanesi sığdı! "Ürkütücü boyutlarda" yüzlercesi var: Konya Ovası'nda Ay'ın yüzeyine benzedi, obruklar endişelendiriyor

20.09.2024 13:28
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Konya Ovası'nda korkutucu boyutlara ulaşan obruk oluşum hızı tek fotoğraf karesiyle de gözler önüne serildi. Gökyüzünden görüntülenen alanda bir kareye 24 obruk girdi. Obrukların tarım alanlarının yanı sıra yerleşim yerlerinde de oluşması tehlikeyi artırdı. Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık "Uydu görüntülerinde burası elek gibi, bir ay yüzeyi, sanki kraterlerin yoğun olduğu bir bölge gibi görünüyor" dedi.

Konya'da obrukların en yoğun olduğu bölge havadan görüntülenince ortaya akılalmaz manzaralar çıktı. Obruklar birbirine öyle yakın noktalarda oluşmaya başladı ki Konya Ovası artık Ay'ın kraterlerle parçalı yüzeyini andıran bir hale büründü. Bir tarlada 8 obruk oluşması "ciddi bir problem" yorumunu beraberinde getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KONYA OVASI AY'IN YÜZEYİNE BENZEDİ

Obruklar, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor.

Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.

Obruk oluşumunun son yıllarda hızla arttığı Karapınar ilçesinin kuzey batısında yer alan Reşadiye Mahallesi sınırları içinde bulunan Eşeli Yaylası'ndaki tarlalarda çok sayıda obruk oluşumu gözleniyor.

İki obruk arasının 5 metreye kadar düştüğü, çap ve derinlikleri farklı 100'den fazla çöküntünün olduğu yerde havadan çekilen fotoğraf karesine 24 obruk giriyor.

**OBRUKLARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

**OBRUKLARIN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Konya Teknik Üniversitesi Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine, çok sayıda obruğun oluştuğu yerde çöküntülerin arttığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Konya Ay (Dünya'nın uydusu) obruk
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