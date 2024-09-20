Tek kareye 24 tanesi sığdı! "Ürkütücü boyutlarda" yüzlercesi var: Konya Ovası'nda Ay'ın yüzeyine benzedi, obruklar endişelendiriyor

Konya'da obrukların en yoğun olduğu bölge havadan görüntülenince ortaya akılalmaz manzaralar çıktı. Obruklar birbirine öyle yakın noktalarda oluşmaya başladı ki Konya Ovası artık Ay'ın kraterlerle parçalı yüzeyini andıran bir hale büründü. Bir tarlada 8 obruk oluşması "ciddi bir problem" yorumunu beraberinde getirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır