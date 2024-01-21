Tekel bayiindeki silahlı saldırıda skandal iddia

"BİR DE KIZ VERELİM, İSTER KIZIN İSTER GELİNİN YAP"

Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. 'Bir de kız verelim, istiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.