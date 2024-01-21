Tekel bayiindeki silahlı saldırıda skandal iddia

Günlerce infial yaratan olay sonrası yeni detaylar ortaya çıktı.
İddiaya göre Tarık Özer, Erzen’in babası Cantürk Erzen’e “barışmak için 40 milyon lira ve ailenin akrabalarından 13 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 11 yaşındaki kız çocuğunu" teklif etti.
Cantürk Erzen, “Tarık Özer tarafından bana aracı yoluyla ‘Bir erkek ve bir de kız çocuğu verelim’ mesajı iletildi. Onların adetine göre erkek öldürüldüyse yerine o ailenin oğlu verilirmiş. 'Bir de kız verelim, istiyorsan gelinin, istiyorsan kızın yap, istiyorsan da bize geri gönder’ dediler” iddiasını aktardı.
Baba Erzen şöyle konuştu: “Benim örf âdetimde böyle bir şey yok. Böyle barışa ‘Evet’ diyecek karakterim de yok. Kabul etmedim, tehdit etmeye başladılar. Mecbur muyum barışmaya? Hiçbir zaman çocuğumun kanını parayla satacak karakterim olamaz.”
Avukat Şeker ise “Bu teklifin müvekkillere iletilmesi ortaçağ dönemindeki köle ticaretini yansıtmaktadır. Böylesi bir teklif karşısında hukukçu olarak kabul etmeyi tavsiye etmek dahi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.
Tarık Özer’in ailesi ise iddiaları reddetti. Özer ailesinden N.Ö., “Böyle bir şeyin aslı astarı yok. Hukukun parayla satın alınacağına inanılıyor mu Türkiye’de? İddiaları reddediyoruz. Yargıya inanıyoruz” ifadelerini kullandı.