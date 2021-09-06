HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüsün şoförünün ilk ifadesi

Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüsün şoförünün ilk ifadesi

06.09.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 7 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü (51), tutuklandı.

İfadesinde bariyerleri son anda fark ettiğini, trenin minibüse çarptığını da hissetmediğini söyleyen Küllü, "Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demekki geçmemek gerekiyormuş" dedi.

KAZADA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ: DEMEKKİ GEÇMEMEK GEREKİYORMUŞ

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

"TRENİ GÖRMEDİM"

"TRENİ GÖRMEDİM"
Küllü, ifadesinde özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını olduğunu belirterek, kullandığı minibüsle servis taşımacılığı yaptığını söyledi. Kazanın olduğu gün saat 07.00 sıralarında mahalleleri dolaşarak çalışanları servis aracına alıp fabrikaya götürdüğünü anlatan Küllü, şöyle dedi:
"Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametine yeşil yanıyordu. O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm.
Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım. Önümdeki araç yürümedi geri vitese taktım o aracın sağından geçerek sola döndüm. Velimeşe istikametine giderken tren yolu hemzemin geçitte bariyerleri gördüm. Ben bariyerlerinin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim.
Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri, yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Ben gözlerimi açtığımda kaza yaptığımı anladım. Benim şoför yan koltuğumda yolcu yoktu. Bende kemer takılı değildi."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Yeni dönem resmen başladı! İşte hayatımızda değişecekler

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Türkiye'de de tespit edildi! Her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Brezilya-Arjantin maçında Arjantin sahadan çekildi!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Caner Erkin havaalanından döndü!

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Lens, Beşiktaş'a geldiğine pişman olacak

Süper Lig devinden bir teklif daha

Süper Lig devinden bir teklif daha

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

İYİ Parti'deki istifa depreminde şoke eden iddia

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

Tüyler ürperten olay! Göğsüne zıpkın saplandı

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

3 kızını öldüren imamdan şoke eden sözler: Hayalden ibaret

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Erdoğan imzaladı! Bazı fakültelerin adı değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.