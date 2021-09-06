Tekirdağ'da trenin çarptığı minibüsün şoförünün ilk ifadesi

İfadesinde bariyerleri son anda fark ettiğini, trenin minibüse çarptığını da hissetmediğini söyleyen Küllü, "Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demekki geçmemek gerekiyormuş" dedi.

KAZADA 7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ: DEMEKKİ GEÇMEMEK GEREKİYORMUŞ

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde cumartesi sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı.

"TRENİ GÖRMEDİM" Küllü, ifadesinde özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını olduğunu belirterek, kullandığı minibüsle servis taşımacılığı yaptığını söyledi. Kazanın olduğu gün saat 07.00 sıralarında mahalleleri dolaşarak çalışanları servis aracına alıp fabrikaya götürdüğünü anlatan Küllü, şöyle dedi:

"Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametine yeşil yanıyordu. O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm.

Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım. Önümdeki araç yürümedi geri vitese taktım o aracın sağından geçerek sola döndüm. Velimeşe istikametine giderken tren yolu hemzemin geçitte bariyerleri gördüm. Ben bariyerlerinin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim.