Tekirdağ’da sirke fabrikasında 300 ton sahte şarap ele geçirildi

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasına düzenlenen sahte içki operasyonunda 300 ton sahte şarap ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alkollü içki kaçakçılığının sahteciliğinin önlenmesi ve deşifre edilmesini yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takiplerin sonucunda Şarköy ilçesinde bir sirke fabrikasında yasadışı olarak şarap üretiminin ve ticaretinin yapıldığı bilgisi alındı. Daha sonra ekiplerce operasyon için geniş çaplı hazırlık yapıldıktan sonra sirke fabrikasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Fabrikaya giren polis ekipleri yaptıkları aramada beton ve plastik tanklar içerisinde yaklaşık 300 ton şarap ele geçirdi.

Konu ile ilgili olarak 4 şahıs hakkında 5.607 SKM suçundan yasal işlem başlatılarak şahıslar gözaltına alındı.

Şahıslar, sorgulamaları için emniyete götürülürken ele geçirilen yaklaşık 300 ton şarabın 600 ton üzümden yapıldığı öğrenildi.