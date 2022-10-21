Tekneleri alabora oldu, kayalıklarda mahsur kaldılar

Antalya’da bir koya ulaşmaya çalışırken fiber tekneleri batıp kayalıklarda mahsur kalan tatilciler, tur teknesindeki personeller tarafından kurtarıldı. Tatilcilerin mahsur kalma ve kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kara ulaşımı olmayan Porto Ceneviz Koyu’nda kamp yapmaya karar veren 3 arkadaş, motorlu fiber teknesi ile denize açılıp bölgeye ulaştı. Burada diğer 2 arkadaşıyla buluşan grup, hafta sonu tatili sonrası koydan tekneyle ayrıldı. Tam bu sırada fırtınaya yakalanıp tekneleri alabora olan 5 kişi, kayalık alana sığındı. Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye yakın tur teknesi yönlendirildi. Grup, tur teknesi çalışanları tarafından mahsur kaldıkları kayalıklardan kurtarıldı.

Öte yandan mahsur kalan 5 kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.