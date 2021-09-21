TEKNOFEST 2021 heyecanı başladı! Boğaz'da muhteşem görüntüler

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST İstanbul'a öğrenciler ilgi gösterdi.
TEKNOFEST ÖNCESİ BOĞAZ'DA NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Paylaşımda, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST 2021 öncesi İstanbul Boğazı semalarında gerçekleştirdiği selamlama uçuşunun havadan çekilen fotoğraflarına yer verildi.
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'na, Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçaklarının eşlik etti.
Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.
YOĞUN İLGİ
Festivale ilk günden ilginin yoğun olduğu görüldü. Çok sayıda öğrenci ve teknoloji meraklısı Atatürk Havalimanı’na geldi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST'te yerini aldı.
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