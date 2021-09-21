TEKNOFEST 2021 heyecanı başladı! Boğaz'da muhteşem görüntüler

Türk Hava Kuvvetleri, TEKNOFEST gösterilerine SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ekiplerinin yanı sıra, 2 adet F-4, 1 adet F-16, 1 adet C-130, 1 adet E-7T, 1 adet KT-1T, 1 adet AS-532 ile katılım sağlıyor. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere birçok gösteri ekibi TEKNOFEST boyunca uçuşlarına ve etkinliklerine devam edecek.