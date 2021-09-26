Teknofest ne zaman bitecek 2021? Teknofest'e nasıl gidilir?

TEKNOFEST'te Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenleniyor. TEKNOFEST 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. TEKNOFEST'te koronavirüs tedbirlerine özen gösteriliyor. İşte merak edilenler...

TEKNOFEST NE ZAMAN BİTECEK?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 21-26 Eylül tarihleri atasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşiyor. TEKNOFEST bugün (26 Eylül) saat 19.00'da sona eriyor.

Online alınan kayıtlarda HES kodu bilgisi talep ediliyor. TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için " https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/" adresine erişim sağlayınız.

Koronavirüs aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana girmeden önce son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak. Aktarılanlara göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca festival alanına, HES kodu göstererek refakatçiler ile girilebiliyor.

TEKNOFEST'E NASIL GİDİLİR? Metronun bakım sebebiyle alana kadar giremediğini, bu sebeple ring seferleri düzenleneceği TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından ifade edildi. Aynı zamanda Bayraktar ziyaretçiler için, 10 binin üzerinde araç kapasitesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.