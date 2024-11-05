Tel örgüler çekildi, tahtalarla kapatıldı! Seçim öncesi ABD sokaklarında dikkat çeken kareler... Gözler orada

ABD’de birçok açıdan tarihi bir seçim olarak nitelenen ABD Başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuç heyecanla beklenirken ABD'den dikkat çeken kareler geldi. O görüntüler sosyal medyada hızla gündem olurken seçim sırasında ve sonuçların açıklanması sonrası neler olabileceğine dair de endişe ve merak uyandırdı.