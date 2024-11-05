HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tel örgüler çekildi, tahtalarla kapatıldı! Seçim öncesi ABD sokaklarında dikkat çeken kareler... Gözler orada

Tel örgüler çekildi, tahtalarla kapatıldı! Seçim öncesi ABD sokaklarında dikkat çeken kareler... Gözler orada

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.11.2024 12:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri dünya genelinde yakından takip ediliyor. Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın oylarının anketlerde kafa kafaya seyretmesi seçimden nasıl bir sonuç çıkacağı konusunda daha da büyük merak yaratıyor. Son olarak ABD'den gelen görüntüler gündem oldu. Beyaz Saray, Kongre Binası ve Kamala Harris'in konutunun önüne koruyucu tel örgüler çekilirken pek çok dükkanın da kapılarını ve pencerelerini tahtalarla kapatması dikkat çekti.

ABD’de birçok açıdan tarihi bir seçim olarak nitelenen ABD Başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuç heyecanla beklenirken ABD'den dikkat çeken kareler geldi. O görüntüler sosyal medyada hızla gündem olurken seçim sırasında ve sonuçların açıklanması sonrası neler olabileceğine dair de endişe ve merak uyandırdı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE O KARELER

ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret etmesi seçim sonucu merakının dozunu da artırdı.

ABD’de polisin Başkanlık Seçimleri sürecinde patlak verebilecek toplumsal kargaşaya karşı önlem aldığı öğrenildi.

Ülkeden, Beyaz Saray, Kongre Binası ve Kamala Harris'in konutunun önüne koruyucu tel örgüler çekildi.

Öte yandan ülkeden gelen görüntülerde bazı dükkanların da tahtalarla pencerelerini ve kapılarını kapattığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
seçim Donald Trump Kamala Harris abd ABD seçim sonuçları
En Çok Okunan Haberler
Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Dere yatağında altın buldu! Kendisi de inanmadı

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

Kanserle mücadele eden Ankaralı Turgut hakkında üzen haber

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

İmamoğlu liderler turuna çıktı, Bahçeli kapıyı kapattı

Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım

Bahçeli'den yeni hamle: Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım

Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Sıfır aldığı ciple kaza yaptı! Açtığı davayı 4 yıl sonra kazandı: Bayi sıfır araç vermek zorunda

Otobüs şoförüne tepki gösteren genç kız gündem oldu

Otobüs şoförüne tepki gösteren genç kız gündem oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.