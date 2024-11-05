Tel örgüler çekildi, tahtalarla kapatıldı! Seçim öncesi ABD sokaklarında dikkat çeken kareler... Gözler orada

ABD’de birçok açıdan tarihi bir seçim olarak nitelenen ABD Başkanlık seçimlerinden çıkacak sonuç heyecanla beklenirken ABD'den dikkat çeken kareler geldi. O görüntüler sosyal medyada hızla gündem olurken seçim sırasında ve sonuçların açıklanması sonrası neler olabileceğine dair de endişe ve merak uyandırdı.
ABD'de bugün yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret etmesi seçim sonucu merakının dozunu da artırdı.
ABD’de polisin Başkanlık Seçimleri sürecinde patlak verebilecek toplumsal kargaşaya karşı önlem aldığı öğrenildi.
Ülkeden, Beyaz Saray, Kongre Binası ve Kamala Harris'in konutunun önüne koruyucu tel örgüler çekildi.
Öte yandan ülkeden gelen görüntülerde bazı dükkanların da tahtalarla pencerelerini ve kapılarını kapattığı görüldü.