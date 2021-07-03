Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2021 MEB telafi eğitimi başvuru tarihi ne zaman?

Bir eğitim yılı daha geçtiğimiz Haziran ayında sonlanmıştı. Veli ve öğrenciler şimdi "Telafi eğitimi ne zaman başlıyor?" sorusunu araştırmaya başlandı. MEB tarafından oluşturulan ve öğrencilerin eksikleri tamamlaması için planlanan "Telafide Ben de Varım" programı ile okullarda telafi eğitimi verilecek. Peki telafi eğitimi ne zaman başlayacak, hangi tarihlerde olacak ve başvurular ne zaman?

Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?

Pandemi sebebiyle uzun bir süredir uygulanan yasakların kalkmasının sonrasında veliler ve öğrenciler tarafından "Telafi eğitim ne zaman yapılacak?" "Telafi eğitimi zorunlu mu?" gibi sorular merak edilmeye başlandı.

Telafi eğitimi ne anlama geliyor? Pandemi sonrası öğrencilerin fiziksel, sosyal, duygusal, akademik ve özel gelişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan plana telafi eğitimi adı veriliyor.

Telafi eğitimi ne zaman ve başvurular ne zaman alınacak? "Telafide Ben de Varım" programı yakın zaman içerisinde başlıyor. 1,5 seneyi kapsamakta olan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan programa yapılacak başvurular, 21 Haziran ve 2 Temmuz arasında gerçekleşecek. Telafi eğitim programı ise, 5 Temmuz ve 31 Ağustos arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ile merkezlerden de faydalanabilecek.