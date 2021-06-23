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Telafide Ben de Varım programı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Telafi dersleri ne zaman?

23.06.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını sebebiyle bir seneden fazla bir süredir eğitimlerine uzaktan eğitim ile devam eden öğrencilerin birçoğu, okuldan uzak kalmanın da etkisiyle yeterli eğitimi alamadı. Eğitim – öğretim döneminin de olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için Bakan Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda “Telafide Ben de Varım” programını duyurdu. Okulların kapanmasının ardından başlayacak ola Telafide Ben De Varım programının detayları ise merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalara göre, 2020 – 2021 senesinde eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler için okullarda yaz aylarından başlayarak bir buçuk sene devam etmesi planlanan bir Telafide Ben de Varım programı yapılacağı duyuruldu. Telafide Ben De Varım programında öğrencilerin uzaktan eğitim dönemindeki eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

"Haziran ayını da kapsayacak"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." Dedi.

Telafi Eğitimi nedir?

Telafi Eğitimi nedir?
Telafi eğitimi; bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsar. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin Temmuz ayı itibariyle başlayacağını Bakan Selçuk açıkladı.

Telafi Eğitimi başvurusu ne zaman?

Telafi Eğitimi başvurusu ne zaman?
21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.
Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Telafi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Telafi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
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Anahtar Kelimeler:
pandemi Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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