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  4. Televizyon tartışması facia ile sonuçlandı! İş yerinde çıkardığı yangın tüm binayı küle çevirdi

Televizyon tartışması facia ile sonuçlandı! İş yerinde çıkardığı yangın tüm binayı küle çevirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.01.2025 13:47
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Antalya'da meydana gelen korkunç olayda, Ufuk B. ile spot dükkanı sahibi Mete Durupınar arasında televizyon yüzünden çıkan tartışma, facia ile sonuçlandı. Ufuk B.'nin iş yerinde çıkardığı yangın, Durupınar'ın hayatını kaybetmesine ve çamaşırhane sahibi Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz'ın yaralanmasına yol açtı. Zarar gören evini temizlemeye gelen Gül İpek Erkuş, yangının 1 saniye içerisinde yukarı çıktığını söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 173 Sokak'ta 3 katlı apartmanın giriş katındaki 2'nci el eşya satılan dükkanda, dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tüm apartmanı saran alevlere müdahale ederken, binada oturanlar kendilerini sokağa attı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

ÇOK SAYIDA KİŞİ ETKİLENDİ

Yangından bitişikteki çamaşırhanenin sahibi Ahmet Özen ile spot dükkanları bulunan Lokman Derya Yılmaz ve Mete Durupınar etkilendi. 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durupınar hayatını kaybetti, Özen Konya'ya sevk edildi, Yılmaz'ın tedavisi ise Antalya'da sürüyor.

KUNDAKLAMA İDDİASI

KUNDAKLAMA İDDİASI

Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının başladığı yerde çakmak gazı kutusu buldu.

İncelemede, spot dükkanını işleten Mete Durupınar ile üst katında oturan Ufuk B.'nin televizyon satışı nedeniyle tartıştığı, Ufuk B.'nin dükkanı kundakladığı iddia edildi. Ekipler, Ufuk B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ufuk B., bugün gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

EVLERİNİ GÖRMEYE GELDİLER

EVLERİNİ GÖRMEYE GELDİLER

Diğer yandan apartmanda oturanlar, sabah saatlerinde dairelerini görmek için binaya geldi. Evlerinde yanan eşyaları inceleyen apartman sakinleri, kullanılmayacak olanları dışarı çıkardı. 3 katlı apartmanın büyük bölümü ile yanındaki binanın bir kısmının yandığı görüldü. Bazı apartman sakinleri de zarar gören evlerinde temizlik yaptı.

'ÇOK BÜYÜK BİR OLAY ATLATTIK'

'ÇOK BÜYÜK BİR OLAY ATLATTIK'

Yangında evi kısmen yanan Gül İpek Erkuş, "Salonda otururken yangını ablam fark etti. 1 saniye içerisinde de yangın yukarıya çıktı. Biz de hemen evleri boşalttık. Kedimiz evde kaldı, onu kurtaramadık. Aşağı indik ve itfaiye ekipleri geldi. Aşağıda bulunan dükkanda bir kişinin kaldığını fark ettiler ve onu kurtarma çalışmalarına başladılar. Dumandan zehirlenmiş. Hastaneye yetiştirdiler. Bizim ev de yangından dolayı zarar gördü. Sabah geldik ve evimizi temizlemeye başladık. Çok büyük bir olay atlattık. Camlarımız patladı. Diğer odaların tamamı da dumandan etkilendi" dedi.

Anahtar Kelimeler:
yangın televizyon bina
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