Televizyon tartışması facia ile sonuçlandı! İş yerinde çıkardığı yangın tüm binayı küle çevirdi

'ÇOK BÜYÜK BİR OLAY ATLATTIK'

Yangında evi kısmen yanan Gül İpek Erkuş, "Salonda otururken yangını ablam fark etti. 1 saniye içerisinde de yangın yukarıya çıktı. Biz de hemen evleri boşalttık. Kedimiz evde kaldı, onu kurtaramadık. Aşağı indik ve itfaiye ekipleri geldi. Aşağıda bulunan dükkanda bir kişinin kaldığını fark ettiler ve onu kurtarma çalışmalarına başladılar. Dumandan zehirlenmiş. Hastaneye yetiştirdiler. Bizim ev de yangından dolayı zarar gördü. Sabah geldik ve evimizi temizlemeye başladık. Çok büyük bir olay atlattık. Camlarımız patladı. Diğer odaların tamamı da dumandan etkilendi" dedi.