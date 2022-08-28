TEM'de arıza yaptı, gerisini kimse beklemiyordu! Kamyonetin kasasından fırlayıp koşarak kaçtılar

TEM Otoyolu'ndaki olay trafikte diğer taşıt sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamyonetin kasasında kaçak göçmenlerin giyecek ve yiyecekleri olduğu görüldü. Emniyet ekipleri kaçan 13 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheliye ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. İşte olayın ayrıntıları...