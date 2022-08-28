TEM'de arıza yaptı, gerisini kimse beklemiyordu! Kamyonetin kasasından fırlayıp koşarak kaçtılar

TEM Otoyolu'ndaki olay trafikte diğer taşıt sürücüleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Kamyonetin kasasında kaçak göçmenlerin giyecek ve yiyecekleri olduğu görüldü. Emniyet ekipleri kaçan 13 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan iki şüpheliye ise "göçmen kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldı. İşte olayın ayrıntıları...
ARACIN KASASINDAN KOŞARAK KAÇTILAR
TEM Otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy mevkiinde arıza yaparak emniyet şeridinde duran kapalı kasa kamyonetin arka kapağı bir anda açıldı.
Aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kaçak göçmen hızla araçtan inmeye başladı.
Bu sırada arkadan gelen araçlardaki sürücüler, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaçaklar yol kenarındaki çimenleri de geçerek Alibeyköy'e doğru koşmaya başladı.
Kaçaklardan bir bölümü taksilere binerek uzaklaştı.
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