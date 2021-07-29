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Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır?

29.07.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sınavının açıklanması sonrası üniversite yerleştirme ile ilgili detaylar merak ediliyor. Bu süreçte YÖK Atlas tercih sihirbazı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Tercih robotu sayesinde tercih yapmak daha pratik olmakta. Peki tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? İşte ayrıntılar...

Üniversite yerleştirme ile ilgili öğrenci ve veliler araştırmalara devam ediyor. Bu süreçte YÖK Atlas tercih sihirbazı öğrenciler için pratik bir seçenek sunuyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS sınavı açıklanması sonrası üniversite tercihi yapacak olan adaylar YÖK Atlas tercih robotu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.
YÖK Atlas ile tercih yapmak daha da kolaylaşmakta. Ayrıca tercih robotu her sene YKS program ve kontenjanlar kılavuzunun yayınlanması ile birlikte güncelleniyor.
Kullanmak için öncelikle “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girin, bununla beraber o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebiliyorsunuz. Ayrıntıları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.
“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı veya mesleği girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebileceksiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için ise üniversitesinin üzerine tıklayın.
YÖK Atlas tercih robotuna buradan ulaşabilirsiniz: https://yokatlas.yok.gov.tr/
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Anahtar Kelimeler:
YÖK Atlas
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