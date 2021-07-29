Tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır?

Üniversite yerleştirme ile ilgili öğrenci ve veliler araştırmalara devam ediyor. Bu süreçte YÖK Atlas tercih sihirbazı öğrenciler için pratik bir seçenek sunuyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

Tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS sınavı açıklanması sonrası üniversite tercihi yapacak olan adaylar YÖK Atlas tercih robotu ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

YÖK Atlas ile tercih yapmak daha da kolaylaşmakta. Ayrıca tercih robotu her sene YKS program ve kontenjanlar kılavuzunun yayınlanması ile birlikte güncelleniyor.

Kullanmak için öncelikle “Üniversite Seç” kutucuğuna üniversite ismi girin, bununla beraber o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebiliyorsunuz. Ayrıntıları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

“Program Seç” kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı veya mesleği girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebileceksiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için ise üniversitesinin üzerine tıklayın.