MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teresa Giudice ve kocası Luis plajda kendinden geçti! Kimseyi umursamadılar

Teresa Giudice ve kocası Luis plajda kendinden geçti! Kimseyi umursamadılar

20.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV ünlüsü Teresa Giudice ve kocası Luis Ruelas, Mikonos sahilinde şehvetli halleriyle dikkat çekti. Kimseyi umursamayan ve herkesin içinde yatak odalarındaki kadar rahat olan çifte "Bir oda tutun" yorumları yağdı.

The Real Housewives of New Jersey ile ünlenen Teresa Giudice ve kocası Luis Ruelas bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor. Çiftin son olarak plajda fena şekilde görüntülendi.

Şehvet dolu anlar yaşayan çift çevresindeki kimseden de çekinmedi.

"KENDİNİZE BİR ODA TUTUN"

Teresa Giudice, 48 yaşındaki yeni kocası Luis Ruelas ile balayında kimseyi umursamadı. Çift birbirlerinden dudaklarını ve ellerini ayrı tutamadı. Bir ara ünlü yıldızın kocası Giudice'yi bikinisinden tutup kendine çekti.
Kalabalığın içinde bu şehvet dolu anlar dünya basınında pek hoş karşılanmadı.
Birbirlerinin üstüne çıkmaktan çekinmeyen çiftle ilgili "Kendinize bir oda tutun" başlıkları atıldı.
Teresa Giudice ve kocası Luis'in bu halleri sosyal medyada da tepki çekti. İkilinin yakın temasları fazla müstehcen ve topluluk kurallarına aykırı bulundu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tatil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Kayseri'de sığınmacılar Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardı! Ekipler olaya müdahale etti...

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Akaryakıta bir zam daha: İki gün önce yapılmıştı! Motorin litre fiyatı yeniden 25 liranın üzerinde

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Sıfır araçlar piyasaya çıktı, fiyatlar düştü

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi!

Ümit Özdağ-Süleyman Soylu polemiği alevlendi!

İlginizi Çekebilir

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Ten rengi elbisesine yorum yağdı! “Çıplak zannettim”

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Kraliçe'nin güzel torunu bakın nerede çalışıyor!

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.