Teresa Giudice ve kocası Luis plajda kendinden geçti! Kimseyi umursamadılar

The Real Housewives of New Jersey ile ünlenen Teresa Giudice ve kocası Luis Ruelas bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor. Çiftin son olarak plajda fena şekilde görüntülendi. Şehvet dolu anlar yaşayan çift çevresindeki kimseden de çekinmedi.

"KENDİNİZE BİR ODA TUTUN"

Teresa Giudice, 48 yaşındaki yeni kocası Luis Ruelas ile balayında kimseyi umursamadı. Çift birbirlerinden dudaklarını ve ellerini ayrı tutamadı. Bir ara ünlü yıldızın kocası Giudice'yi bikinisinden tutup kendine çekti.



Kalabalığın içinde bu şehvet dolu anlar dünya basınında pek hoş karşılanmadı.

Birbirlerinin üstüne çıkmaktan çekinmeyen çiftle ilgili "Kendinize bir oda tutun" başlıkları atıldı.