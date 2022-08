Teresa Giudice ve kocası Luis plajda kendinden geçti! Kimseyi umursamadılar

The Real Housewives of New Jersey ile ünlenen Teresa Giudice ve kocası Luis Ruelas bir süredir arkadaşlarıyla Yunanistan'da tatil yapıyor. Çiftin son olarak plajda fena şekilde görüntülendi.

Şehvet dolu anlar yaşayan çift çevresindeki kimseden de çekinmedi.