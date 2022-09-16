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Terlemeniz sıcak havalardan kaynaklanmıyor olabilir! O tehlikeli hastalığın belirtisi...

16.09.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terlemek toplumda sıklıkla görülen rahatsızlıklar arasında bulunuyor. Bu durum hem terleyen kişiyi hem de çevresini oldukça rahatsız ediyor. Terlemenin genelde hava değişimlerinden meydana geldiği düşünülse de altında yatan neden çok ciddi olabiliyor. Terlemek lenf kanseri(lenfoma) belirtileri arasında bulunuyor.

Vücudumuzda bulunan lenf bezleri enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmemizi sağlayan bağışıklık sisteminin en önemli parçasıdır. Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri büyür. Lenf kanseri sağlığımızı oldukça tehlikeye atan hastalıklar arasında bulunur. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, “Lenfoma, herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

LENFOMA ÇOK TEHLİKELİ OLABİLİR

KANSERİ TANIYAN AKILLI İLAÇLAR GELİŞTİRİLDİ

KANSERİ TANIYAN AKILLI İLAÇLAR GELİŞTİRİLDİ
Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, son yıllarda özellikle kanser hücresini tanıyan ve sadece kanser hücresini yok eden akıllı ilaçların geliştirildiğini dile getirdi. Balçık, “Bu ilaçlar tek başlarına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanılır. Kanser aşısı ve kansere yönelik hücresel tedavilerle ilgili çalışmalar halen devam etmektedir. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi lenfomada da erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.

LENFOMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER ORTAYA ÇIKTI

LENFOMA TEDAVİSİNDE YENİLİKLER ORTAYA ÇIKTI
Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, günümüzde birçok farklı kanser türünün cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi gibi metotlar ile tek başına veya birlikte kullanılarak tedavi edilebildiğini söyledi. Balçık, “Lenfoma ise kemoterapi ile tam şifa elde edilebildiği anlaşılan ilk kanser türü olarak biliniyor. Son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak lenfomanın tanı ve tedavisinde çok sayıda yenilik ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

LENF BEZLERİNDEKİ ŞİŞLİKLER ÖNEMLİ

LENF BEZLERİNDEKİ ŞİŞLİKLER ÖNEMLİ
Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, lenfomanın herhangi bir enfeksiyon durumu olmaksızın boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerinde oluşan genellikle ağrısız, büyüme ile devam eden şişlik belirtilerine neden olabileceğini vurguladı.

BU ŞİKAYETLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN

BU ŞİKAYETLER VARSA DOKTORA BAŞVURUN
Balçık, “Herhangi bir enfeksiyona bağlı gelişmeyen ve sebebi belli olmayan ateş; pijamaları ve yatak çarşaflarını bile değiştirmeyi gerektiren aşırı gece terlemesi ve 6 ay gibi bir sürede kilo verdirici diyet tedavisi olmadan kişinin normal kilosunun yaklaşık yüzde 10’unu kaybetmesine yol açan istem dışı ve hızlı kilo verilmesi gibi şikâyetlere yol açabilir. Bu şikâyetleri olan hastalar erken dönemde hekime başvurdukları takdirde, hastalık erken evrede yakalanmakta ve daha az sayıda tedavi kürü ile şifa elde edilebilmektedir. Böylece kemoterapi ardından ileride oluşabilecek yan etkiler de en aza indirilebilmektedir” ifadelerini kullandı.
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