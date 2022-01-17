Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Ağrı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'de geçen yıl sıfırın altında 34,5 dereceyle en soğuk il olan Ağrı'da termometreler eksi 33 dereceyi gösterdi. Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da da soğuk havalar etkili olurken, dereler, nehirler, şadırvanlar, su depoları, araç yakıt depoları dondu; çatılarda buz sarkıtları oluştu.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLLERİ! HER ŞEY DONDU...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile birlikte sis ve pus görülecek. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve kuzey batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere 33 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Ağrı, geçen yıl 23 Ocak'ta ölçülen sıfırın altında 34,5'lik derece ile en soğuk il olmuştu.

Bölgedeki diğer illerde de soğuk hava etkisini gösteriyor. Gece hava sıcaklığı Kars'ta 27, Erzurum'da 19, Ardahan'da 16, Iğdır'da 8, Tunceli ve Erzincan'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 11, Kars ve Erzurum'da 7, Ağrı'da 6, Erzincan ve Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.