Terör örgütü PKK'nın 'çocuk avı' deşifre oldu! Kız çocuğunu dağa kaçırırken, kameraya böyle yakalandı

Mersin'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın kırsal alanına götürdüğü tespit edilen HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ.; yakalanarak tutuklandı. Kız çocuğunun arabayla götürüldüğü anlar kameralara da yansırken, aile çocuklarına geri dön çağrısı yaptı. 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi. İşte terör örgütü PKK'nın deşifre olan 'çocuk avı'nın detayları...