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Terör örgütü PKK'nın 'çocuk avı' deşifre oldu! Kız çocuğunu dağa kaçırırken, kameraya böyle yakalandı

16.09.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın çocuk avı bir kez daha belgelendi. Mersin’de çocukları kandırıp dağa kaçırdığı iddiasıyla tutuklanan HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ.'nin 15 yaşındaki bir kız çocuğunu dağa kaçırdığı tespit edildi. Kamera kayıtlarının dava dosyasına girdiği olay sonrası aile, çocuklarına seslenerek "Geri dön" çağrısı yaptı.

Mersin'de 15 yaşındaki bir kız çocuğunu terör örgütü PKK'nın kırsal alanına götürdüğü tespit edilen HDP Toroslar eski ilçe başkanı ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi M.İ.; yakalanarak tutuklandı. Kız çocuğunun arabayla götürüldüğü anlar kameralara da yansırken, aile çocuklarına geri dön çağrısı yaptı. 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi. İşte terör örgütü PKK'nın deşifre olan 'çocuk avı'nın detayları...

KIZ ÇOCUĞUNU KANDIRIP DAĞA KAÇIRDI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Geçmiş dönemlerde HDP Toroslar ilçe başkan olarak görev yapan ve şu anda Demokratik Bölgeler Partisi Mersin İl Temsilcisi olan M.İ.'nin, 15 yaşındaki R.K. isimli kız çocuğunu propaganda yöntemini kullanarak kandırdığı ve örgütün kırsal alanına götürdüğü tespit edildi.

OPERASYONLA YAKALANDI

OPERASYONLA YAKALANDI
Bunun üzerine şahsı takibe alan ekipler, yaptıkları operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın sosyal medya hesapları üzerinden propaganda yöntemlerini kullanarak mesajlaşma yoluyla yaşı küçük çocukları ve gençleri kandırarak örgütün kırsal alanına götürdüğü belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SENİ BEKLİYORUZ"

"SENİ BEKLİYORUZ"
4 gün önce 15 yaşındaki kızları kaçırılarak dağa götürülen anne Ş.K, "Rojin kızım neredesin geri gel, hastasın,15 yaşındasın. Astım hastasısın, kim kandırmış kızım korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
pkk Mersin terör örgütü
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