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Terörden temizlenen Munzur Dağları, saklı cennete dönüştü

03.09.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan ile Tunceli arasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, terörden arındırılması sonrası adeta saklı cennete dönüştü. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da fotoğraflarını paylaştığı Munzur Dağları, bugünlerde turistlerin uğrak yeri oldu.

Yıllarca adı terörle ve yapılan operasyonlarla anılan Munzur Dağları, bu günlerde adeta saklı bir cennet oldu. Başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen 3 bin 300 rakımlı dağlar, yerli ve yabancı turistlerin, fotoğraf sanatçılarının ve doğa severlerin uğrak noktası oldu...

MUNZUR DAĞLARI, SAKLI CENNETE DÖNÜŞTÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan çekilmiş görüntülerini paylaştığı, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli’nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.
Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.
Erzincan’ın Tatlısu köyünden başlayıp belirli bir mesafe araçla, ardından patika yolda doğa yürüyüşü yapan Erzincanlı görüntü yönetmeni Muhammed Kösen, fotoğraf sanatçısı Emrah Karakoç ile yerli turistler kilometrelerce yol kat ederek 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarına çıktı.
Bir tarafı Erzincan diğer yüzü Tunceli’ye bakan Munzurlara çıkan vatandaşlar, gördükleri muhteşem doğa karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.
Gür akan dereleri geçip rengarenk açan çiçekleri koklayan yerli turistler kilometrelerce yürüdükleri yolun yorgunluğunu unuttu.
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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Tunceli Munzur Dağları
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