Teşrik Tekbiri nasıl getirilir? Teşrik Tekbiri kaç kere söylenir? Arefe günü Teşrik Tekbiri getirilir mi?

Teşrik tekbiri "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenir. Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı'nın Arefe günü sabah namazında başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar sürer. Yani 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

Teşrik Tekbiri nasıl getirilir?

Teşrik tekbirinin anlamı: “Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilah yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.”

Teşrik tekbirleri unutulursa, hatırlandığında hemen kaza edilmelidir. Kur’ân-ı Kerîm’de teşrîk kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrîk günlerine delâlet eden âyetler yer almaktadır. Rivayetlerin çoğunluğuna göre belli günlerde Allah’ın zikredilmesinin istendiği âyetlerde (Bakara 2/203) kastedilen günler teşrîk günleri, zikirden maksat teşrîk tekbirleridir.

Bu tekbirler, Allah’ın konukları sayılan hacıların Kâbe’den yükselen tekbir ve zikirlerine bütün dünya müslümanlarının katılıp Allah’ın yüceliğini ilân etmelerini anlatır. Söz konusu âyetlerle ilgili çeşitli yorumlar bulunmakla birlikte İbn Abbas’ın, “Allah’ı sayılı günlerde zikredin” (Bakara 2/203) âyetindeki ‘sayılı günler’den kasıt Teşrik günleri, ‘Bilinen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler’(Hac 22/28) âyetinde geçen “bilinen günler”i de zilhiccenin ilk on günü diye yorumladığı belirtilir.

Teşrîk tekbirleri Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler, Hanbelîler, ve bazı Hanefî âlimlerine göre sünnet, Mâlikîler’e göre menduptur. Hanefî mezhebinde tercih edilen görüşe göre cemaatle veya tek başına kılınan bütün farz namazların ardından tekbir alınır.