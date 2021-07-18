Teşrik Tekbiri ne zaman başlıyor? Teşrik Tekbiri nedir ve nasıl yapılır?

Arefe günü ile başlayan Teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihe kadar getirilebilen Teşvik tekbiri için, vatandaşların araştırmaları da sürüyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, Kurban ibadetini idrak edenler teşrik tekbirinin ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini merak ediyor. İşte Teşrik tekbiri ile ilgili detaylar…
Teşrik Tekbiri ne zaman başlar?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.
Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.
Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82).
Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).