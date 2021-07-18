Teşrik Tekbiri ne zaman başlıyor? Teşrik Tekbiri nedir ve nasıl yapılır?

Arefe günü ile başlayan Teşrik tekbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan tarihe kadar getirilebilen Teşvik tekbiri için, vatandaşların araştırmaları da sürüyor. Kurban Bayramı’na az bir zaman kala, Kurban ibadetini idrak edenler teşrik tekbirinin ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini merak ediyor. İşte Teşrik tekbiri ile ilgili detaylar…