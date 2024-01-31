TFF'den devrim gibi kararlar! MHK'nın yapısı tamamen değişiyor... Resmi açıklama geldi VAR kayıtları yayınlanacak!

"HAKEMLERİMİZ İSTİYOR"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" şeklinde konuştu.