TikTok ne zaman açılacak? TikTok çöktü mü?

Tüm dünyada hatırı sayılır bir kullanıcıya sahip olan TikTok platformunda, dün gece saat 23.00 sıralarından itibaren bir çökme sorunu yaşandığı söylüyor. Yaşanılan erişim sorunu nedeniyle uygulama en sık aranan başlıklarda yer alırken, TikTok çöküp, çökmediği merak edilmeye başlandı. Peki TikTok ne zaman açılacak? TikTok çöktü mü? İşte ayrıntılar...

TikTok neden açılmıyor?

Çin asıllı Zhang Yiming tarafından yaratılan TikTok platformu tüm dünyaca binlerce kişi tarafından kullanılmaya devam ediliyor.

Kullanıcıların gözde uygulamaları arasında yer alan Tiktok'un önceki günden bu yana bazı erişim sorunları yaşandığı ileri sürüldü.

Saat 23.00 sırlarından beri uygulamaya girme konusunda zorluk çeken kullanıcılar, uygulamanın çöküp, çökmediğini araştrıyor.

Tüm dünyada erişim sorunu yaşandığı tespit edilen uygulamanın "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Tiktok'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor.