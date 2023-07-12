TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Listeye Türkiye'den bakın hangi isim girdi

Son zamanların en çok konuşulan sosyal medya uygulaması TikTok'ta en çok takipçiye sahip olan isimler belli oldu. Listeye 10 numaradan giriş yapan iş insanı, eski profesyonel güreşçi ve aktör Dwayne Douglas Johnson'ın 71,1 milyon takipçisi var. TikTok'ta en fazla takipçisi olan isimler arasında bir Türk de var. Listenin birincisi ise 161,3 milyon takipçiyle bir Senegalli-İtalyan bir fenomen.
10. Dwayne Johnson
TikTok takipçi sayısı: 71,1 milyon
9. Burak Özdemir (CZN Burak)
TikTok Takipçi sayısı: 71,7 milyon
8. Will Smith
Tiktok takipçi sayısı: 73,1 milyon
7. Kimberly Loaiza
TikTok takipçi sayısı: 75,9 milyon
6. Zach King
TikTok takipçi sayısı: 78 milyon