MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Listeye Türkiye'den bakın hangi isim girdi

TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu! Listeye Türkiye'den bakın hangi isim girdi

12.07.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman eleştiri oklarının hedefinde olan popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta en çok takipçisi olan fenomenler belli oldu. Listeye Türkiye'den de bir isim girdi. İşte TikTok'ta en çok takipçisi olan 10 ünlü isim...

Son zamanların en çok konuşulan sosyal medya uygulaması TikTok'ta en çok takipçiye sahip olan isimler belli oldu. Listeye 10 numaradan giriş yapan iş insanı, eski profesyonel güreşçi ve aktör Dwayne Douglas Johnson'ın 71,1 milyon takipçisi var. TikTok'ta en fazla takipçisi olan isimler arasında bir Türk de var. Listenin birincisi ise 161,3 milyon takipçiyle bir Senegalli-İtalyan bir fenomen.

TAKİPÇİ SAYILARI İLE TİKTOK'U SALLAYAN İSİMLER

10. Dwayne Johnson

TikTok takipçi sayısı: 71,1 milyon

9. Burak Özdemir (CZN Burak)

TikTok Takipçi sayısı: 71,7 milyon

8. Will Smith

Tiktok takipçi sayısı: 73,1 milyon

7. Kimberly Loaiza

TikTok takipçi sayısı: 75,9 milyon

6. Zach King

TikTok takipçi sayısı: 78 milyon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
tiktok CZN Burak sosyal medya ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...
Özkan Uğur'a son veda! Mazhar Alanson ve Fuat Güner konuşmakta zorlandı...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Sokak ortasına sıkıca sarılıp atıldı! Polise bir de not bıraktılar

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Korkunç akım! Ölümlerini böyle kaydettiler

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day'e özel en sevilen moda markalarında indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.