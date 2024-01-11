TikTok'ta sınır tanımıyorlar! Canlı yayında göğüslerini gösterip twerk yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Artık bu işin çivisi çıktı" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu ekledi.