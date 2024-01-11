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    4. TikTok'ta sınır tanımıyorlar! Canlı yayında göğüslerini gösterip twerk yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    TikTok'ta sınır tanımıyorlar! Canlı yayında göğüslerini gösterip twerk yaptı... Sosyal medyadan yorum yağdı

    11.01.2024 07:35 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'Laz kızı', 'Donsuz Kelly', '1 milyon beğenide romantik anım var' yayınları tepki toplayarak sosyal medyanın gündemine yerleşmişti. Sosyal medya bu kez canlı yayında göğüslerini göstererek twerk yapan bir kullanıcı gündeme geldi. O anlar tepkilere neden oldu.

    Sosyal medya platformu TikTok üzerinden para kazanma amacıyla yapılan müstehcen son dönemde sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Son olarak ise bir sosyal medya kullanıcısı TikTok canlı yayını sırasında önce bluzunu yukarı doğru kaldırarak göğüslerini gösterdi. Ardından ise twerk yaparak dans etmeye başladı. O anlar sosyal medya kullanıcıları arasında viral olurken tepkiler de gecikmedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere anlam veremediğini ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Artık bu işin çivisi çıktı" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne yapacaklarını şaşırdılar" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
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