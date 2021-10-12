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  4. Timur Şehircilik ve Planlama AŞ kimin? Timur Şehircilik ve Planlama’nın sahibi kim?

Timur Şehircilik ve Planlama AŞ kimin? Timur Şehircilik ve Planlama’nın sahibi kim?

12.10.2021 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, stadyum isim hakları için Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sarı kırmızılı kulübün açıklaması sonrası Timur Şehircilik ve Planlama AŞ'nin kimin olduğu merak ediliyor. Peki Timur Şehircilik ve Planlama AŞ kimin? Timur Şehircilik ve Planlama’nın sahibi kim? İşte ayrıntılar...

Sarı kırmızılı takımın duyurusu sonrası Timur Şehircilik Planlama AŞ'nin sahibi merak ediliyor. Stadyum isim hakları için Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığı Galatasaray tarafından duyuruldu. Peki Timur Şehircilik ve Planlama AŞ kimin?

TİMUR ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA KİMİN?

Sarı kırmızılı takım Galatasaray, stadyum isim hakları için Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL karşılığında 5+5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılmış olan açıklamada, işbu tutarın 652 milyon 500 bin TL + KDV'sinin Galatasaray Sportif AŞ'ye, geri kalan 72 milyon 500 bin TL + KDV'sinin ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödeneceği ifade edildi.
Açıklama sonrası Timur Şehircilik ve Planlama Anonim Şirketi'nin kime ait olduğu merak ediliyor.
Timur Şehircilik ve Planlama AŞ'nin Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ ile ortaklığı olduğu bilinmekte. Yine Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ'nin sahibinin ise 1981 doğumlu Mersinli iş adamı Erden Timur olduğu biliniyor.
Emine Timur ile evli olan Erden Timur, Ala Bade isminde bir kız ve Yusuf Kenan isminde bir erkek çocuk babasıdır. Timur aynı zamanda Galatasaray taraftarıdır ve Emre Akbaba, Radamel Falcao transferlerinde kulübe maddi olarak önemli destekler sağlamıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü

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