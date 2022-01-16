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  4. Tipiye yakalandılar! CHP'li belediye başkanlarının zor anları

Tipiye yakalandılar! CHP'li belediye başkanlarının zor anları

16.01.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nde CHP'li belediye başkanları, Eskimo usulü balık avladı. Balık avladıkları sırasında çıkan tipi nedeniyle zor anlar yaşayan belediye başkanları, atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.

Ardahan'da Belediye Başkanı Faruk Demir'in davetlisi üzerine kente gelen CHP'li belediye başkanları, Eskimo usulü balık tutarken tipiye yakalandı. Zor anlar yaşayan belediye başkanları atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in davetlisi olarak kente gelen İstanbul Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın ile diğer davetlilerin ilk durağı belediye binası oldu.

"TÜRKİYE'NİN BAKİR KALMIŞ ALANLARINDAN BİR TANESİ"

Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP'li belediye başkanları daha sonra Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'ne geçti. Ardahan Belediye Başkanı Demir, burada kendi elleriyle tüm belediye başkanlarına ve davetlilere yöreye özgü kalpaklardan hediye etti. Kısa bir konuşma da yapan Demir "Şu an Çıldır Gölü üzerindeyiz. Gölün üzeri tamamen buzla kaplı, doğal bir buz pateni alanı. Türkiye'nin bakir kalmış alanlarından bir tanesi. Tüm konuklarımıza 'Edirne'den Ardahan'a hoş geldiniz' diyorum ve burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek isterim" dedi.

TİPİYE YAKALANDILAR

Atlı kızaklarla göl üzerinde bir süre gezen belediye başkanları daha sonra Eskimo usulü balık avladı. Balık avladıkları sırasında çıkan tipi nedeniyle zor anlar yaşayan belediye başkanları, atlı kızaklara binerek göl üzerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARININ ARDAHAN ZİYARETİ

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan CHP
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