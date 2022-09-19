TIR'ın altına bakınca yıkıldılar! Kahreden kaza ve sonrasında yaşananlar yürek yaktı

Kahreden trafik kazası ve ardından yaşanan yürek yakan anlar, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü mahallesi Çınarönü caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mahallede kurulan semt pazarında seyyar satıcılık yapan 59 yaşındaki Bayram Damar, seyyar aracını bırakıp yolun karşısına geçmek istedi. Feci kaza ise bu andan sonra yaşandı. İşte o kazaya ilişkin tüm detaylar...

BURSA'DA FECİ KAZA! ÇOCUKLARI BABALARININ CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE KAHROLDU

Damar'ın yolun karşısına geçmek istediği sırada facia yaşandı. O esnada caddeden geçen Ersin B. idaresindeki TIR'ın kör noktasından karşıya geçmek için hareket eden yaşlı adam; TIR şoförünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kalarak olay yerinde can verdi.

Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yoldaki trafik akışını kesti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Damar’ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.