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Tiroide iyi gelir, kansere karşı korur, kalp hastalıkları riskini azaltır... Dereotunun şaşkınlık yaratan faydaları

16.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aromatik bir tada sahip olan dereotu birçok yemek ve salataya eklenerek lezzetlendirmektedir. Dereotu düşük kalorisi ile aslında tam bir diyet dostudur. 100 gram dereotu 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum içermektedir. Dereotunun içeriğinde az miktarda bakır ve çinko da bulunmaktadır. Peki dereotunun faydaları nelerdir?

Vitamin ve mineral deposu olan dereotu, sindirim sistemine iyi gelerek metabolizmayı hızlandırıyor. Dereotu ve dereotu tüketimiyle ilgili akıllarda birçok soru bulunuyor. Dereotu geleneksel olarak sindirim sorunları, bebeklerde kolik ve ağız kokusu gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Dereotunda A vitamini de dahil pek çok temel vitamin ve mineral vardır. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.

DEREOTU FAYDALARI

Felç ve kalp hastalığı riskini azaltmayı sağlayan flavanoidler açısından zengin bir besindir. Kalp sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır.
Antioksidanlar açısından zengin olması sebebiyle kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.
Aromatik olması sebebiyle işlenmiş ürünler yerine kullanılabilecek bir alternatiftir.
Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.
Dereotu tiroidlerin normal işlevlerinde çalışmasına yardımcı olabilmektedir. Fakat devam eden bir tiroid tedavisi görülüyorsa tüketmeden önce doktora danışılmalıdır.
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Anahtar Kelimeler:
dereotu kanser tiroid kalp hastalıkları belirtileri
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