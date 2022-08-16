Tiroide iyi gelir, kansere karşı korur, kalp hastalıkları riskini azaltır... Dereotunun şaşkınlık yaratan faydaları

Vitamin ve mineral deposu olan dereotu, sindirim sistemine iyi gelerek metabolizmayı hızlandırıyor. Dereotu ve dereotu tüketimiyle ilgili akıllarda birçok soru bulunuyor. Dereotu geleneksel olarak sindirim sorunları, bebeklerde kolik ve ağız kokusu gibi çeşitli rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Dereotunda A vitamini de dahil pek çok temel vitamin ve mineral vardır. Uzman Diyetisyen Elif Bilgin Baş konu hakkında bilgiler verdi.