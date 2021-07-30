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  4. Titanic otel nerede, otelde son durum nedir? Titanic otelde rezervasyonu olanlar ne yapacak?

Titanic otel nerede, otelde son durum nedir? Titanic otelde rezervasyonu olanlar ne yapacak?

30.07.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan yangınlar bölgedeki 5 yıldızlı otel olan Titanic Otel'e sıçradı. Bu esnada tatilciler büyük panik yaşadı. Korkutan yangının 5 yıldızlı Titanic Otel'e sıçramasının ardından otelin konumu ve son durumu merak edildi. İşte ayrıntılar...

5 yıldızlı otel olan Titanic Otel'de korku dolu anlar yaşandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, Titanic Otel'in iç kısmına kadar ilerleri. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklama yapıldı. İşte ayrıntılar...

Titanic Otel nerede?

5 yıldızlı Titanic Otel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer alıyor. Titanic Otel'in açık adresi: Meşelik Mah. Çomça Mevkii Sok. No:8, 48200 Muğla
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bilinmeyen nedenden ötürü çıkan yangın, 5 yıldızlı Titanic Otel'in iç kısımlarına kadar yayıldı. Korku dolu anlara neden olan yangın söndürülmeye çalışıldı.
Ter esen rüzgar nedeniyle, yangını söndürme konusunda zorluk çekildi. Yangının otele kadar ilerlemesinin ardından kimi tekne sahipleri, otellerde kalan turistlerin tahliyesine yardım etti.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Bodrum Güvercinlik'te bir otel tahliye ediliyor" dedi. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Güvercinlik-Kuyucak mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.
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Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla

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