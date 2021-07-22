Tiyatrocu Turgay Yıldız neden öldü? İşte Turgay Yıldız'ın hayat hikayesi...

Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren Yıldız tedavi altındaydı. Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız yaşamını yitirdi. Yıldız 1997'de yayınlanan ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştı. Öte yandan ‘Umutla Yaşamak’ adlı çocuk sorunlarının işlendiği programda sunuculuk görevini üstlenmişti. İşte Turgay Yıldız'ın hayat hikayesi...

Tugay Yıldız kimdir ve neden öldü?

3 Mart 1965 Ankara doğumlu Turgay Yıldız 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Liseye kadar Ankara'da okudu. 1986-87'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü tamamladı. Tiyatrocu Yıldız TRT Ankara Televizyonu’nda program sunuculuğu, metin yazarlığı ve oyunculuk gibi görevler yürüttü.

1994-1999 arasında Flash TV’de ‘Sabah Kahvesi’, ‘Nargile Kahvesi’, ‘Bizim Bakkal’, ‘Akşam Tıraşı’, ‘Düm Teke Tek’ isimli programların yapımcılığını yaptı. Aynı zamanda söz konusu programların, Bahadır Tokmak ile sunuculuğunu da üstlendi. Flash TV'de ‘Şeytan Bunun Neresinde?’ adlı müzik programının sunuculuğunu da yaptı. 1997 senesinde Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Sonradan Görmeler’ adlı dizide oyunculuk yaptı. BRT TV’de ‘Teber ile Muteber’ isimli haftalık kabare programının yazarlık ve oyunculuğunu yaptı.

Ege TV yayınlanan ‘İyi Egeler’ isimli programı Bahadır Tokmak ile beraber sundu. TRT Ankara Televizyonunda Turgay Bostan’ın yönetmenliğinde ‘Bu Toprağın Sesi’ programında ‘Beter ile Şeker’ adlı dizinin yazarlık ve oyunculuğunu Bahadır Tokmak ile gerçekleştirdi. 2008'de TRT 1’de yayınlanan ‘Baba Ocağı’ dizisinde oynadı. TRT Ankara Televizyonu’nun hazırladığı ‘Umutla Yaşamak’ isimli çocuk problemlerinin işlendiği programda sunuculuk yaptı.