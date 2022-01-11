Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı

Tofaş Şahin tutkunluğu gerçekten sınır tanımıyor. Doğan görünümlü Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gidip gelen Türk gencin hikayesini duyanlar inanamadı. Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın “Sekiz Silindir” adlı Youtube kanalında yer alan sıradışı hikayenin baş kahramanı Şevket Sahtiyan...

TOFAŞ ŞAHİN İLE KUZEY KUTBU'NA YOLCULUK

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı

TOFAŞ İLE 14 BİN KİLOMTRE YOL YAPTI İstanbul'dan yola çıktı 20 Avrupa şehri gezdi. Avrupa'nın Kuzey burnu Nordkapp'a ulaşıp İstanbul'a geri 21 gün sonra geri döndü. Sınırları zorlayıp 13-14 günü fiziksel olarak yolda geçti. Tam 14 bin kilometre yol yaptı.

SINIRLARI ZORLADI Gündelik olarak ikisi Mercedes olan üç lüks 3 arabası var Sahtiyan'ın. Onları bırakıp deli cesaretiyle sınırları zorladı, “beyaz gelin” dediği Tofaş ile kimsenin yapmadığını yaptı.

10 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞ Eski arabalara merakı olduğunu söyleyen Sahtiyan, ilk arabası olan Şahin'e 10 yıl önce 18 yaşında kavuştuğunu belirti.