HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı

11.01.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tofaş tutkunluğu adeta level atladı. Modern arabalar yerine yüksek fiyatlara Tofaş Şahin satın alanları görenleri şaşırtırken, son gelen haber 'pes artık' dedirtti. Şevket Sahtiyan isimli genç Tofaş Şahin arabası ile 20 Avrupa şehrini geçerek Kuzey Kutbu'na gitti. İstanbul'a geri dönen gencin yolculuğu 21 gün sürdü. Şahin ile 14 bin kilometrelik yol yapan Sahtiyan, 35 bin TL'lik yakıt yaktı. İşte Tofaş Şahin ile Kuzey Kutbu'na giden Şevket Sahtiyan'ın yolculuğu...

Tofaş Şahin tutkunluğu gerçekten sınır tanımıyor. Doğan görünümlü Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gidip gelen Türk gencin hikayesini duyanlar inanamadı. Otomobil tutkunu Etem Sayın'ın “Sekiz Silindir” adlı Youtube kanalında yer alan sıradışı hikayenin baş kahramanı Şevket Sahtiyan...

TOFAŞ ŞAHİN İLE KUZEY KUTBU'NA YOLCULUK

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na giden Türk! Şevket Sahtiyan, otomobiliyle 14 bin kilometre yol yaptı, 35 bin TL'lik yakıt yaktı

TOFAŞ İLE 14 BİN KİLOMTRE YOL YAPTI

TOFAŞ İLE 14 BİN KİLOMTRE YOL YAPTI
İstanbul'dan yola çıktı 20 Avrupa şehri gezdi. Avrupa'nın Kuzey burnu Nordkapp'a ulaşıp İstanbul'a geri 21 gün sonra geri döndü. Sınırları zorlayıp 13-14 günü fiziksel olarak yolda geçti. Tam 14 bin kilometre yol yaptı.

SINIRLARI ZORLADI

SINIRLARI ZORLADI
Gündelik olarak ikisi Mercedes olan üç lüks 3 arabası var Sahtiyan'ın. Onları bırakıp deli cesaretiyle sınırları zorladı, “beyaz gelin” dediği Tofaş ile kimsenin yapmadığını yaptı.

10 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞ

10 YIL ÖNCE SATIN ALMIŞ
Eski arabalara merakı olduğunu söyleyen Sahtiyan, ilk arabası olan Şahin'e 10 yıl önce 18 yaşında kavuştuğunu belirti.

'GİDELİM Mİ 'BEYAZ GELİN'LE?'

'GİDELİM Mİ 'BEYAZ GELİN'LE?'
İtalya'da kasım ayında İtalya'da ticari fuara gittiğini belirten Sahtiyan, kardeşine “gidelim mi beyaz gelinle?” diyerek Almanya'ya doğru yola çıktıklarını söyledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tofaş İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Döndüğünde buradaki akaryakıt fiyatlarını görünce çok pişman olacak.
eşek ile gitmiş olsan daha makbul olurdu. o arabayı ülkelerine sokan ülkelere de yazık.

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Türkiye bu sabah depremle uyandı!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Eski nişanlı dehşeti! Avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

Annesi skandalı ortaya çıkardı: Kızım artık uyku uyuyamıyor

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.