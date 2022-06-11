YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

11.06.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Serkan İ. (30) idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında Hasan S. (18) yönetimindeki ACJ 571 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tokat

Tokat Namaz Vakitleri 11 Haziran Cumartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:57
Öğle
12:38
İkindi
16:36
Akşam
20:10
Yatsı
21:58
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Görüntüsünü değiştirmek istedi! Türkiye’ye geldi

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

5 yaşındaki kızının ellerini ve kollarını bağlayıp...

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Önce sözlü taciz ettiler! Sonra darbettiler

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.