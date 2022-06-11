Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Serkan İ. (30) idaresindeki 60 ACA 853 plakalı otomobil, Çamlıbel-Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında Hasan S. (18) yönetimindeki ACJ 571 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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