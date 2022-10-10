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TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası yapılacak açıklamada!

10.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır, sorusunun yanıtı 10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açıklama sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TOKİ sosyal konut projesinde ev başvuruları sürerken 'ilk evim arsa' başvuruları başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sosyal konut arsa başvurularının ayrıntılarını aktaracak. Peki, TOKİ arsa başvuruları nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir?

TOKİ arsa başvurusu nasıl yapılır? Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı kamu kuruluşu TOKİ arsa başvurularını bugün başlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası açıklamada bulunacak. Peki, TOKİ sosyal konut arsa başvuruları nasıl yapılır? TOKİ arsa başvuru şartları nelerdir?

TOKİ ARSA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOKİ arsa satışı başvuruları 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022 tarihleri arasında Ziraat Bankası Şubelerinden gerçekleştirilecek.

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Yaşadığı belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.
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e-devlet Murat Kurum cumhurbaşkanı erdoğan toki arsa satışı
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