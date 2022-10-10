TOKİ İlk evim arsa satışı hangi illerde? TOKİ arsa başvuru şartları ve ucuz arsa satışı yapılacak iller...

TOKİ arsa başvuru süreci bugün başlıyor. Altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri başvurularına ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklamada bulunacak. TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuru şartları ve ucuz arsa satışı yapılacak iller haberimizde...
TOKİ İLK EVİM ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?
TOKİ İlk Evim arsa satışı yapılacak iller şu şekilde:
Ankara: 1000
İzmir: 700
Bursa: 500
Konya: 500
Adana: 500
Malatya: 500
Gaziantep: 500
Şanlıurfa: 500
Diyarbakır: 450
Kocaeli: 450
Eskişehir: 350
Kayseri: 350
Manisa: 350
Mersin:300
Denizli: 300
Balıkesir: 300
Van:250
Erzurum: 250
Trabzon: 250
Tekirdağ: 250
Afyonkarahisar: 200
Aksaray:200
Isparta: 200
Çorum: 200
Ordu: 200
Sivas: 200
Şırnak: 150
Kastamonu: 100
TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Yaşadığı belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.
Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak. Başvuru bedeli olarak 500 TL yatırılması.
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