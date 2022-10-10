TOKİ İlk evim arsa satışı hangi illerde? TOKİ arsa başvuru şartları ve ucuz arsa satışı yapılacak iller...

TOKİ arsa başvuru süreci bugün başlıyor. Altyapısı hazır konut arsaları ve işyeri başvurularına ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklamada bulunacak. TOKİ arsa satışı hangi illerde yapılacak? TOKİ arsa başvuru şartları ve ucuz arsa satışı yapılacak iller haberimizde...

TOKİ İLK EVİM ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

TOKİ İlk Evim arsa satışı yapılacak iller şu şekilde:



Ankara: 1000

İzmir: 700

Bursa: 500

Konya: 500

Adana: 500

Malatya: 500

Gaziantep: 500

Şanlıurfa: 500

Diyarbakır: 450

Kocaeli: 450

Eskişehir: 350

Kayseri: 350

Manisa: 350

Mersin:300

Denizli: 300

Balıkesir: 300

Van:250

Erzurum: 250

Trabzon: 250

Tekirdağ: 250

Afyonkarahisar: 200

Aksaray:200

Isparta: 200

Çorum: 200

Ordu: 200

Sivas: 200

Şırnak: 150

Kastamonu: 100

TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak. Yaşadığı belediye sınırları içerisinde ikamet etmek.



Tahsis edilecek arsalar, Büyükşehir Merkez ilçelerden herhangi birisinde ise Merkez ilçelerden herhangi birisi sınırı içinde ikamet etmek. Diğer Belediyelerde ise arsa tahsisi öngörülen Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek. Aylık Gelir Durumu 16.000 TL'nin altında olması.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şarttır.