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  4. Toplumda pek bilinmiyor ama... Bu hatalar yüz felcine neden oluyor! Soğuk havalarda dikkat

Toplumda pek bilinmiyor ama... Bu hatalar yüz felcine neden oluyor! Soğuk havalarda dikkat

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
03.12.2024 08:34
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Yüz kaslarının bir kısmının veya tamamının geçici veya kalıcı olarak kontrol kaybına uğraması durumu yüz felci olarak adlandırılıyor. Yüz sinirinin felç olması veya hasar görmesi sonucunda meydana gelen yüz felcini bazı hatalar tetikliyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, toplumda pek bilinmese de otoimmün hastalıkların ve viral enfeksiyonların yüz felcine yol açabileceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, yüz felci hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüz felcinin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Biber, “Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir” diye konuştu.

İŞTE NEDENLERİ...

İŞTE NEDENLERİ...

Yüz felcinin en yaygın nedeninin ‘Bell paralizisi' olarak adlandırılan, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Biber, diğer nedenleri şöyle sıraladı: “Viral enfeksiyonlar: Herpes simplex (uçuk virüsü), herpes zoster (zona), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar. Travma: Baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler. Tümörler: Fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri. Orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit. Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz gibi. Diğer nedenler: Diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.”

SOĞUK HAVALARDA RİSK ARTIYOR

SOĞUK HAVALARDA RİSK ARTIYOR

Soğuk havanın yüz felci riskini artırdığına dair yaygın bir inanışın var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Biber, “Özellikle rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerine maruz kalmanın, yüz sinirinin dolaşımını etkileyerek Bell paralizisine yol açabileceği düşünülmektedir. Ancak bu durum bilimsel olarak kesinleşmiş bir neden değildir. Soğuk havanın neden olabileceği yüz felci, genellikle predispozan bir durumu (örneğin viral enfeksiyon) tetikler” dedi.

"RÜZGAR, TETİKLEYİCİ ROL OYNAYABİLİR"

"RÜZGAR, TETİKLEYİCİ ROL OYNAYABİLİR"

Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, “Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir. Ancak bu durum doğrudan yüz felcine neden olmaz; genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olması gereklidir. Rüzgar, yalnızca altta yatan bir tetikleyici rol oynayabilir” şeklinde konuştu.

"KLİNİK MUAYENE İLE TANI KONULUR"

"KLİNİK MUAYENE İLE TANI KONULUR"

Tanı sürecinden bahseden Uzm. Dr. Biber, “Yüz felci tanısı genellikle klinik muayene ile konur. Doktor yüz kaslarının simetrisini, hareketlerini ve hastanın şikayetlerini değerlendirir. Altta yatan nedenin tespit edilmesi için şu testler yapılabilir:

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) veya Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Kan testleri (enfeksiyon, diyabet veya otoimmün hastalık araştırması)

Elektromiyografi (EMG): Sinir fonksiyonunu değerlendirmek için" dedi.

YÜZ FELCİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

YÜZ FELCİNDEN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

Uzm. Dr. Biber, yüz felcinden korunmak için neler yapılabileceğini şöyle sıraladı: “Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için atkı veya şapka kullanılmalı. Stresi yönetmek ve düzenli uyku alışkanlığı edinmek önemlidir.”

Anahtar Kelimeler:
felç felç belirtileri soğuk yüz felci
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