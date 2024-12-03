Toplumda pek bilinmiyor ama... Bu hatalar yüz felcine neden oluyor! Soğuk havalarda dikkat

"RÜZGAR, TETİKLEYİCİ ROL OYNAYABİLİR"

Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, “Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir. Ancak bu durum doğrudan yüz felcine neden olmaz; genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olması gereklidir. Rüzgar, yalnızca altta yatan bir tetikleyici rol oynayabilir” şeklinde konuştu.