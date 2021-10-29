Toyota elektrikli modeli bZ4X'i tanıttı

Bu yılın başında gösterilen konsepte sadık kalınarak tasarımı ve teknolojisi geliştirilen bZ4X'in üretim versiyonu görücüye çıktı. bZ4X, Toyota'nın en baştan itibaren bataryalı elektrikli olarak geliştirdiği ilk modeli oldu. Yeni model, aynı zamanda bataryalı elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen platforma sahip ilk Toyota oldu. bZ4X, 71.4 kWh kapasiteli yüksek yoğunluklu lityum batarya ile tek şarjda 450 kilometreden daha fazla yol alabiliyor.

İŞTE TOYOTA'NIN YENİ ELEKTRİKLİSİ TOYOTA BZ4X

150 kW elektrik motorundan güç alan elektrikli model, önden çekişli versiyonunda 204 PS güç ve 265 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanması 8,4 saniye olan bZ4X'in, maksimum hızı 160 km/s olarak açıklandı. Dört çeker sürüşe sahip bZ4X ise 217.5 PS ve 336 Nm tork değerine sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 7,7 saniyede gerçekleştirebiliyor.

Toyota, bataryayı 10 yıllık (240 bin kilometre) sürüşün sonrasında orijinal performansın yüzde 90'ını verecek şekilde geliştirdiğini belirtiyor. Batarya, 150 kW hızlı şarj sistemiyle birlikte yüzde 80 kapasiteye 30 dakika civarında erişebiliyor.

Bununla birlikte bZ4X'in sürüş menzili, opsiyonel güneş paneliyle artırılabiliyor. Toyota güneş panellerinin yıllık olarak 1800 km sürüş menzili sağlayacak şekilde enerji depolayabileceğini tahmin ediyor. Güneş panelleri sürüş sırasında veya park halindeyken enerji depolayabiliyor.

Toyota bZ4X ile koltuklar normal konumdayken 452 litrelik bagaj kapasitesi sunuluyor. Araç, e-TNGA platformunu kullanıyor. Araç, RAV4 ile karşılaştırıldığında bZ4X 85 mm daha alçak, daha kısa ön-arka çıkıntılara sahip ve aks aralığı RAV4'e göre 160 mm daha uzun.