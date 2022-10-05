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Trabzonspor, Fransa'ya geldi

05.10.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

MONACO (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Monaco ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, Fransa'ya geldi.

Bordo-mavililer, THY'ye ait özel uçakla yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Fransa'nın Nice kentine ulaştı.

Kafile, pasaport işlemlerinin ardından aprondan direkt otobüsle Monaco'ya geçip, II. Louis Stadı'nın yakınında konaklayacağı otele yerleşti.

Karadeniz ekibinde ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca, kadroda yer almıyor.

Trabzonspor'un 24 futbolcudan oluşan kafilesinde şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Gbamin, Doğucan Haspolat, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci Ünüvar, Trezeguet, Djaniny, Umut Bozok ve Gomez.

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi

Trabzonspor, Fransa'ya geldi
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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Fransa monaco

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