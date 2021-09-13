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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

13.09.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, 18 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından core ve mobilizasyon çalışmaları yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
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Süper Lig Trabzonspor

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