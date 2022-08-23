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Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı şifreli mi?

23.08.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yendi. Rakip sahadan mağlup ayrılan temsilcimizin amacı ikinci mücadeleden üstünlükle ayılmak. Heyecanla beklenen rövanş maçı için geri sayım devem ederken futbolseverler de karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Karşılaşmayı hakem Danny Makkelie yönetecek.Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı şifreli mi?

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında Kopenhag'ı konuk edecek. İlk maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer kendi sahasında galibiyet yaşamak istiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Danny Makkelie yönetecek. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenirken maçın dördüncüğ hakeminin ise Jochem Kamphuis olduğu aktarıldı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag Trabzonspor - Kopenhag
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