SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

23.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kopenhag, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yendi. Rakip sahadan mağlup ayrılan temsilcimizin amacı ikinci mücadeleden üstünlükle ayılmak. Heyecanla beklenen rövanş maçı için geri sayım devem ederken futbolseverler de karşılaşmaya ilişkin detayları öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında Kopenhag'ı konuk edecek. İlk maçtan 2-1 yenilgiyle ayrılan bordo mavililer kendi sahasında galibiyet yaşamak istiyor. Peki Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kopenhag Şampiyonlar Ligi play-off turu maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Kopenhag maçı, 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da başlayacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

TRABZONSPOR - KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Kopenhag maçı EXXEN platformunda canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR

TRABZONSPOR, SAHASINDA GALİBİYET İSTİYOR
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için Kopenhag'ı geçmesi gereken Trabzonspor kendi sahasında iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag Trabzonspor - Kopenhag
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Hakem herhalde Galatasaraylı sandı'

'Fenerbahçe'den hemen gönderin!'

'Fenerbahçe'den hemen gönderin!'

Balotelli açıklaması! ''F.Bahçe ve G.Saray...''

Balotelli açıklaması! ''F.Bahçe ve G.Saray...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

NASA uzmanları bir araya geliyor! UFO gizemi çözülecek mi?

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Milyonda bir görülüyor! Herkes soruyor: ''İkisi de senin mi?''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.