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Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

27.10.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da ters şeritten ilerleyen sürücülerin yaptıklarına hiç kimse anlam veremezken o anlar kameralara yansıdı.İlk görüntü merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bursa’da ters şeritten ilerleyen sürücülerin yaptıklarına hiç kimse anlam veremezken o anlar kameralara yansıdı.
İlk görüntü merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Kültür Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cip sürücüsü ters şeride girdi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi gelerek karşısından gelen otomobile selektör yaparak yol istedi.
O garip anlar ise araç içi kameraya yansıdı.
Diğer bir görüntü ise merkez Nilüfer ilçesinde kayda alındı. Bir otomobil sürücüsü ters şeritten gelerek kırmızı ışıklarda bekledi. Yanından geçen arabalara bile umursamayan otomobil sürücüsünün bu anları ise trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı

Trafikte bu sürücülerin yaptıkları görenler şaştı kaldı
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Bursa

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