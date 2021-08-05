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Trakyalı Sergen Özen kimdir? MasterChef’te ortalığı kırdı geçirdi! ‘Cenaze helvası’

05.08.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8’in sevilen yarışması MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde dondurma yapmak için mutfağa girdi. Final turunda birbirinden başarılı isimlerin yarıştığı bölümde şivesi ve eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri çeken Trakyalı Sergen Özen, stüdyoyu adeta kahkahaya boğdu. Cenaze helvası yaptığını söyleyen Sergen, dondurmayı doğru bir şekilde sunamadığı için eleştiri aldı. Eleştirilere karşılık kendini savunmaya çalışan yarışmacının cevapları ise herkesi güldürdü.

MasterChef Türkiye’de yeni bölümde ortaya çıkan diyaloglar stüdyoyu ve tüm yarışmacıları adeta kahkahaya boğdu. Son bölümde eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, şeflere cenaze helvası yaptığını söyledi. Diyaloglarıyla herkesi güldürmeyi başaran Sergen, dondurmaya normalinden fazla helva katınca eleştirildi.

MasterChef yarışmacısı cenaze helvası yaptı!

Final turunda birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı son bölümde yarışan isimler arasında Sergen, Nursima, İbrahim, Ateş ve Sevgi yarıştı.
İlgiyle izlenen ve lezzetli tarifler için yarışılan programda dondurma yapımı esnasında eğlenceli anlar yaşandı.

Şivesiyle dikkat çekiyor

Şivesiyle dikkat çekiyor
Yarışmacılar arasında bulunan, şivesi ve eğlenceli konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken Trakyalı Sergen, yaptığı dondurmayı sunarken şefleri oldukça güldürdü.

Stüdyoyu kahkahaya boğdu

Stüdyoyu kahkahaya boğdu
Dondurmanın nerede olduğunu soran şeflere “Orada” şeklinde yanıt veren yarışmacının "Helva süper, cenaze helvası" demesiyle stüdyo adeta kahkahaya boğuldu.
Şeflerin dondurmanın nerede olduğuna sormasına karşılık “İçine koyma dediniz, üstüne de koyma dediniz. Yanına bıraktım ben de” diyen yarışmacı, şivesi ve eğlenceli cevaplarıyla şefleri ve tüm arkadaşlarını kahkahaya boğdu.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
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